Фронтовая Горловка: ситуация остается сложной

Сообщения о боевых действиях 22-го июня поступали на протяжении всего дня.

С самого утра неспокойно было на северном направлении. Затем, около полудня, были слышны «бахи», что объясняли «тренировками на полигоне», а приблизительно в 14.30 под минометный обстрел попал ж/м Комарова, где на ул.Шашурина повреждения получили две пятиэтажки. По словам очевидцев, были слышны и залпы, и прилеты со стороны террикона шахты им.Гагарина. Очень тревожно здесь было на протяжении часа.

Уже поздним вечером наиболее активно бои велись на этом же направлении. Применялись как стрелковое и крупнокалиберное вооружение, так и гранатометы, и БМП. Позднее, пулеметы и гранатометы были слышны и в стороне Зайцево. Также некоторые жители Горловки слышали стрельбу в городе — после нескольких автоматных очередей прозвучали пистолетные хлопки.Что это было — остается лишь догадываться.

По сообщениям в соцсетях, сегодня после полудня на юго-востоке будет произведен подрыв боеприпасов.