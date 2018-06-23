ЧМ-2018: Швейцария и Бразилия побеждают на последних минутах

Итоги девятого игрового дня.

В группе D Нигерия, выдав блеклый футбол в первом тайме, после перерыва показала свою силу. В составе африканцев «выстрелил» Муса, оформивший «дубль». Счет мог быть иным, но Сигурдссон не с «точки» не попал в ворота.

Лидируют в группе хорваты (6 очков), уже гарантировавшие выход в плей-офф с первого места. За второе место продолжают бороться оставшиеся три команды: у Нигерии — 3 очка, у Аргентины и Исландии — по одному. Таким образом, если в заключительной встрече южноамериканцам удастся одолеть Нигерию, а уже немотивированные хорваты победят или сыграют вничью с исландцами, то в плей-офф выйдет именно сборная Аргентины.

Два матча состоялись в группе Е. Сборная Коста-Рики 90 минут сохраняла свои ворота на замке, но в добавленное время дважды пропустила от бразильцев — 0:2. На 91-й минуте первым на добивании оказался Коутиньо, а спустя еще пять минут свой гол провел Неймар. В другом поединке Сербия быстро забила Швейцарии (Митрович), после чего на поле команды показали бескомпромиссный футбол. Отыграться швейцарцы смогли вскоре после перерыва (Джака), а на 90-й минуте Шакири вышел один на один с голкипером балканцев и выиграл дуэль — 2:1.

Теперь здесь лидируют Бразилия и Швейцария — по 4 очка, у Сербии — 3, у Коста-Рики — 0.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе F Германия сразится с Швецией, а Мексика сыграет с Южной Кореей, в группе G встретятся Бельгия и Тунис.