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ЧМ-2018: Германия добывает невероятную победу

Воскресенье, 24 июня, 2018

Итоги десятого игрового дня.

После того, как сборная Германии  сенсационно уступила Мексике многие поставили ее дальнейшую судьбу на турнире под большой вопрос: мол, слишком возрастная команда и ее момент уже упущен. Но подопечные Йоахима Лёва доказали обратное. После того, как на 32-й минуте счет открыли шведы, во втором тайме немцы взвинтили темп и быстро отыгрались (Ройс) и имели немало возможностей забить еще, но за десять минут до конца игры ситуацию усугубил Боатенг, получивший второй «горчичник». Тем не менее, Швеция не смогла отодвинуть игру от своих ворот и продолжила играть на ничью, но в итоге пропустила еще раз. На 95-ой минуте Тони Кроос блестяще исполнил  штрафной  и принес своей команде волевую победу со счетом 2:1. Теперь немцам достаточно обыграть Южную Корею, чтобы выйти в плей-офф.

Корейцам, к слову, снова не хватило мастерства, поэтому как они ни старались зацепиться за очки снова не сумели. Мексиканцы дважды огорчили вратаря соперников — сначала на 26-й минуте Вела реализовал пенальти, а через сорок минуте Эрнандес счет удвоил. Все чего смогли добиться футболисты из Южной Кореи, так это провести «гол престижа» в добавленное арбитром время — 1:2.

В группе  F продолжает лидировать Мексика (6 очков), у Германии и Швеции — по три, а Южная Корея очков в своем активе не имеет.

Состоялся один матч и в группе  G — Бельгия красиво разгромила Тунис. Команды устроили голевую феерию для болельщиков. В первом тайме бельгийцы быстро довели счет до 2:0 (Азар — с пенальти, Лукаку), но африканцы также быстро один гол отквитали (Бронн). Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 3:1 (Лукаку оформил «дубль»). Во второй половине встречи бельгийцы отличились еще дважды (снова отметился Азар, а на 90-й минуте забил Батшуайи)., на что Хазри «ответил» на 92-й минуте. 5:2 — Бельгия вышла в 1/8 финала.

Сегодня тремя поединками завершится второй тур групповой стадии: Англия встретится с Панамой, Польша сыграет с Колумбией, а Япония — с Сенегалом.



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