Представлен новый глава Донецкой ОВГА

В Краматорске состоялось представление нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации, для чего в Донецкую область приехал президент Украины Петр Порошенко.

Как и сообщалось ранее, ее новым главой стал Александр Куць, который до этого возглавлял управление СБУ в Донецкой области.

«Когда я определялся с кандидатурой нового главы ВГА, я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны предпринять исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру», — заявил Порошенко во время конференции.

«Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, очень хорошо известен в Донбассе. Его знает и уважает Донбасс. Уверен в том, что его опыт эффективного сотрудничества с ООС, силовиками и народными депутатами является бесценным», — подчеркнул он, представляя Александра Ивановича.

По словам президента, «нужно обеспечить привлечение средств для противодействия диверсиям и терактам, защиты от элементов гибридной войны, развития информационной безопасности на территории Донецкой области».

Александр Куць, в свою очередь, заявил о намерении развивать Донецкую область, несмотря на то, что там идут боевые действия. Кроме того, он намерен сотрудничать с военными и командованием Операции объединенных сил.

Что известно о новом губернаторе?

Александр Куць родился в 1976 году в Ростове, в Украину переехал в 90-х годах.

В 2009-2014 годах был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

С 2015 года работал начальником Управления СБУ в Донецкой области.

14 октября 2016 года указом президента Украины Петра Порошенко получил звание генерал-майора.

21 августа 2017 года стал начальником вновь объединенного Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.