Представлен новый глава Донецкой ОВГА

Суббота, 23 июня, 2018
В Краматорске состоялось представление нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации, для чего в Донецкую область приехал президент Украины Петр Порошенко.
Как и сообщалось ранее, ее новым главой стал Александр Куць, который до этого возглавлял управление СБУ в Донецкой области.
«Когда я определялся с кандидатурой нового главы ВГА, я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны предпринять исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру», — заявил Порошенко во время конференции.
«Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, очень хорошо известен в Донбассе. Его знает и уважает Донбасс. Уверен в том, что его опыт эффективного сотрудничества с ООС, силовиками и народными депутатами является бесценным», — подчеркнул он, представляя Александра Ивановича.
По словам президента, «нужно обеспечить привлечение средств для противодействия диверсиям и терактам, защиты от элементов гибридной войны, развития информационной безопасности на территории Донецкой области».
Александр Куць, в свою очередь, заявил о намерении развивать Донецкую область, несмотря на то, что там идут боевые действия. Кроме того, он намерен сотрудничать с военными и командованием Операции объединенных сил.
Что известно о новом губернаторе?
Александр Куць родился в 1976 году в Ростове, в Украину переехал в 90-х годах.
В 2009-2014 годах был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
С 2015 года работал начальником Управления СБУ в Донецкой области.
14 октября 2016 года указом президента Украины Петра Порошенко получил звание генерал-майора.
21 августа 2017 года стал начальником вновь объединенного Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.