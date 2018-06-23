Срна попрощался с «Шахтером»

Капитан донецкого клуба «Шахтера» Дарио Срна заключил соглашение с итальянским «Кальяри».

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Дорогие друзья, я покидаю «Шахтер». Мне сложно выговорить эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке «Шахтера». Я выходил побеждать, я бился за клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом клуба, с болельщиками, с командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю «Шахтера». Я горжусь, что был капитаном великого клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять «Шахтер», принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за «Шахтер», нужно помнить – это великий клуб и играть за него большая честь.

Хочу сказать огромное спасибо президенту – Ринату Ахметову. Президент, спасибо вам за вашу веру и поддержку. Я вам многим обязан в своей жизни. Спасибо всем моим тренерам, великому мистеру Луческу и амбициозному Паулу Фонсеке. Благодаря вам я рос и развивался как футболист. Благодарю каждого игрока, с которым мы выходили на поле и бились за честь и славу «Шахтера»! Спасибо всем-всем сотрудникам клуба!

Мои заключительные слова адресованы нашим болельщикам. Дорогие друзья, мне всегда будет недоставать вашей любви и поддержки. Я всегда буду помнить рев трибун переполненной «Донбасс Арены», ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас! Мое сердце принадлежит «Шахтеру». До встречи!», — заявил легендарный футболист на прощание.

За 15 лет в «Шахтере» Дарио провел 536 матчей и забил 49 голов. Его блестящая карьера – это образец высокого профессионализма и безграничной преданности Клубу. Он сделал огромный вклад в нашу историю и громкие победы. Всего с «Шахтером» Дарио выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 – Суперкубок.

Также в пресс-службе чемпиона Украины подчеркнули, что «в знак уважения перед заслугами капитана ФК «Шахтер» впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер. Он навечно закреплен за Дарио Срной».

Кроме того, защитник горняков Исмаили продлил соглашение с клубом до лета 2023 года. По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.

Кроме того, тренерский штаб команды пополнил еще один португальский специалист. Нуну Роману будет отвечать за фитнес-подготовку игроков. Ранее он работал в «Браге».

Тем временем, основной состав клуба в количестве 28 футболистов уже прибыл в Германию, где на первом сборе до 30 июня будет готовиться к новому сезону.

График контрольных поединков «Шахтера» уже известен. 26-го июня его соперником станет датский «Брондбю», а 30-го июня — софийский ЦСКА. 3 июля команда отправится в Австрию, где в рамках второго сбора проведет еще три товарищеских матча. 5-го июля горняки сыграют с местной «Аустрией», 9-го — с голландским клубом «Витесс», а 12-го — с турецким «Бешикташем».

Из других новостей межсезонья выделим две.

19-летний голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин перешел в мадридский «Реал». Его контракт со «сливочными» рассчитан на шесть лет. По некоторым данным, за украинского таланта испанский гранд заплатит «Заре» около 12 миллионов евро.

Новым главным тренером киевского «Арсенала» стал экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли. Напомним, «Арсенал» победил в Первой лиге и в этом сезоне будет выступать в Премьер-лиге. Ранее итальянский специалист работал во французском «Аяччо».