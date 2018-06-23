Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в мае превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по пыли в 1,2 раза и формальдегиду в 2,8 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по фенолу в 1,3 раза и формальдегиду в 1,5 раза.

Сравнивая полученные данные с маем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, сероводорода, фенола и аммиака, а также увеличение концентрации пыли, диоксида азота и формальдегида. На том же уровне осталось содержание диоксида серы.

Сравнение же мая и апреля нынешнего года показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, сероводорода и формальдегида, а также увеличение концентрации аммиака. На уровне апреля осталось содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке было выполнено 40 измерений уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.