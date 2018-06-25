В Краматорске задержали автоворов из Горловки

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, обезврежена группу злоумышленников, грабивших автомобили по всей Украине, скрываясь затем на неподконтрольной территории.

Действовали воры по одному сценарию. Сначала на парковке возле супермаркета или развлекательного заведения они выбирали автомобиль престижной марки. Один из преступников шел внутрь следить за автовладельцем. Второй проникал в машину и похищал из салона все ценное. Еще двое следили, чтобы не было свидетелей и занимались координацией действий по телефону.

Подобным образом, они грабили автовладельцев в крупных городах Украины.

Сотрудники управления уголовного розыска выслеживали банду и готовили операцию по задержанию около месяца. Чтобы вычислить подозреваемых, полицейские просмотрели гигабайты видеозаписей с камер наблюдения города, нашли и опросили свидетелей, а также получили информацию о подготовке нового преступления. Были установлены четырех уроженца Горловки в возрасте от 20 до 40 лет, которые с началом боевых действий переселились в Краматорск. Все — ранее судимые за имущественные преступления.

В определенный момент оперативники устроили преступникам засаду, перекрыв пути возможного отхода. Все четверо были задержаны одновременно. В ходе обысков, дома у злоумышленников были изъяты вещественные доказательства — имущество и документы, похищенные из автомобилей в Краматорске, Запорожье и Киеве. Происхождение сканирующего устройства, который считывает сигнал с охранной сигнализации, устанавливается.