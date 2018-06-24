Фронтовая Горловка: бои продолжались до ночи

В субботу активная фаза боевых действий традиционно пришлась на вечер.

Однако, разрушения от обстрелов на окраинах города произошли в светлое время суток. Еще утром жилой дом в ж/м Гагаринский был поврежден в результате обстрела. Затем, уже после обеда, появилась информация о том, что в Зайцево после попадания боеприпаса в одном из дворов на ул.Полетаева была разбита летняя кухня.

О боевых действиях на юго-западе горожане сообщали чуть ранее полудня. По их словам, некоторое время мощно гупало. Ранее в соцсетях сообщали, что под Горловкой будут проведены подрывы снарядов. Возможно, именно их и слышали горожане.

До наступления темноты продолжались бои как на севере, так и на западе/юго-западе города. Временами бои велись достаточно интенсивно. Была слышна работа минометов. Такая ситуация сохранялась, как минимум, до полуночи. Позднее, тревожных сообщений из Горловки не поступало.