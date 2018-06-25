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Фронтовая Горловка: на линии огня без изменений

Понедельник, 25 июня, 2018

На окраинах города и за его пределами все по прежнему: здесь ежедневно идут бои.

В течение выходного дня кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения активно применялись минометы и гранатометы, а также бронетехника, в основном — на западе Горловки (в стороне шахты им.Гагарина).

К вечеру ситуация на этом направлении не изменилась, а вот с юго-запада доносились тяжелые «бахи». После 19 час. в сводках начал упоминаться и север. Очевидцы утверждали, что около 21 час. в районе Гольмовского «работал» танк.

Ночью продолжало мощно греметь на западе/юго-западе, а также на севере. Не стихало до самого утра. По состоянию на 4 час. на западе/северо-западе продолжался бой с применением стрелкового и крупнокалиберного вооружения, АГС и минометов.

Также в воскресенье продолжались бои под Донецком — в стороне Марьинки, Ясиноватой и Авдеевки, причем вечером дончане слышали мощную канонаду. По-прежнему неспокойно под Докучаевском, а на мариупольском направлении огневая активность фиксировалась от Павлополя до Широкино. На Луганщине боевые действия велись под Попасной, а также восточнее Новотошковского.



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