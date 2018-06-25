ЧМ-2018: в трех матчах забито 14 мячей

Итоги одиннадцатого игрового дня.

В группе G Англия разбила Панаму — 6:1. Пять мячей родоначальники футбола забили уже в первом тайме, а после перерыва команды еще раз обменялись голами. У англичан хет-триком отметился капитан Харри Кейн (два — с пенальти), «дубль» на счету Стоунза, один мяч забил Лингард. В составе сборной Панамы, ранее не пробивавшейся на чемпионаты мира, ее первый исторический мяч провел вышедший на замену Балой.

В таблице группы все предельно ясно: у Бельгии и Англии — по шесть очка, они и вышли в 1/8 финала, у Туниса и Панамы — по-прежнему очков нет.

В группе Н сначала сыграли Япония и Сенегал, которые выдали боевую игру, завершившуюся вничью — 2:2, причем японцы дважды отыгрывались. Африканец Мане открыл счет уже на 11-й минуте, а азиаты ответили ближе к перерыву (Инуи). В середине второго тайма сначала отличился Ваге, а итоговый счет установил Хонда.

В завершающем матче второго тура групповой стадии ЧМ-2018 чемпионата мира Колумбия разгромила Польшу, лишив соперника шансов на выход из группы. Поляки снова не оправдали надежд и сыграли значительно ниже своих возможностей. Колумбийцы всю игру выглядели интереснее, что и воплотилось в голы. Под занавес первого тайма свою команду вперед вывел Мина, а во второй половине встречи забивали Фалькао и Куадрадо — 3:0.

В группе Н лидируют Япония и Сенегал — по 4 очка, у Колумбии — 3, у Польши — 0.

Сегодня состоятся очередные поединки: в группе А Россия сыграет с Уругваем, а Египет — с Саудовской Аравией, в группе В Португалия померяется силами с Ираном, а Испания — с Марокко.