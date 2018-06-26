ЧМ-2018: Уругвай опустил Россию на землю

Итоги одиннадцатого игрового дня.

В двух группах определились победители и участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Хозяева турнира, после двух кряду побед над не самыми серьезными соперниками, получали высокие оценки и шансы, но на этот раз показать ничего не сумели — Россия была разбита Уругваем со счетом 0:3. На 10-й минуте первым (со штрафного) забил Суарес. В середине тайма отличился главный «забивала» россиян Черышев, но на этот раз бомбардирский рейтинг этот гол не улучшил — от его ноги мяч влетел в сетку ворот… своей команды. А когда Смольников увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле хозяева поля и вовсе сникли. Стоит отметить, что и южноамериканцы сбавили обороты, видимо, решив поберечь силы на матч плей-офф, но еще один гол все же забили — на последних минутах отличился Кавани — 3:0.

Египет неожиданно проиграл и третью игру, даже несмотря на то, что Салах первым вывел сборную вперед. Саудовская Аравия дважды забила в конце таймов — на 45-й минуте Аль-Фарадж реализовал пенальти, а на 95-й победу вырвал Аль-Доссари.

Итоговая таблица группы А:

Уругвай — 9

Россия — 6

Саудовская Аравия — 3

Египет — 0

В группе В Испания и Португалия устроили очередной триллер, не сумев обыграть своих соперников. Португальцев изрядно потрепал Иран, который на гол Куарежмы ответил точным ударом Ансарифарда с «точки» на 93-й минуте, а спустя минуту Тареми вышел один на один, но не попал в створ ворот, а ведь мог принести своей команде сенсационную победу и оставить Португалию без плей-офф. Справедливости ради отметим, что все вопросы о победителе в матче ранее мог снять Роналду, но в дебюте второго тайма он не смог переиграть вратаря с одиннадцатиметровой отметки.

Во встрече Испании с Марокко было еще интереснее. Испанцам пришлось дважды отыгрываться, причем ничьей им удалось добиться уже в добавленное время. На гол Буссуфы на 14-й минуте быстро ответил Иско и в дальнейшем сборная Испании больше контролировала мяч, но в то же время моментов у ворот соперника практически не создавала. Жареным запахло на 81- минуте, когда Эн Незири головой замкнул навес и снова вывел Марокко вперед. От поражения подопечным Фернандо Йерро удалось уйти уже в компенсированное время и только после просмотра видеоповтора — 2:2. Фантастическая группа, в которой все ее участники показали отличный футбол, достойный серии плей-офф!

Итоговая таблица группы В:

Испания — 5

Португалия — 5

Иран — 4

Марокко — 1

Таким образом, в 1/8 финала встретятся Уругвай и Португалия (30 июня), Испания и Россия (1 июля).

Сегодня состоятся очередные поединки: в группе С Дания сыграет с Францией, а Австралия — с Перу, в группе D Аргентину ждет решающий поединок с Нигерией, а Хорватия померяется силами с Исландией. Уже известно, что лидеры хорватов в этой игре получат отдых. Напомним, соперники недавно встречались в отборе на чемпионат мира в группе I, и именно они оставили не у дел сборную Украину, заняв первое и второе места. Тогда Хорватия победила Исландию дома — 2:0, но проиграла на выезде — 0:1.