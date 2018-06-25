Харьков назван самым комфортным для жизни городом Украины

Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.

Соответствующий список опубликовал журнал «Фокус».

Оценивали все областные центры Украины, за исключением неподконтрольных Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.

Рейтинг составляли по следующим характеристикам: зарплата и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса.

Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных. В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).

Gazeta.ua