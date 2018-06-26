Фронтовая Горловка: вечером снова гремело тяжелое

Как уже сообщалось, вчера боевые действия продолжались всю ночь и стихли лишь в понедельник после 4 час.

Напомним, тогда на западных окраинах шел бой с применением стрелкового и крупнокалиберного вооружения, АГС и минометов, а по некоторым данным, и бронетехники.

Длительным затишье не вышло и уже около 9 час. очевидцы сообщили о том, что в районе шахты им.Гагарина снова «работает» БМП. Спустя пару часов здесь же в очередной раз были слышны перестрелки, а уже после обеда местные жители рассказали, что бой на этом участке так и не завершился.

Вечером тяжелое грохотало в стороне Зайцево, впрочем, ближе к сумеркам гремело уже практически со всех сторон, за исключением востока. Он. а точнее, северо-восток, «проснулся» к 23 час. Именно в это время появились сообщения о боевых действиях на светлодарском направлении. После полуночи «шумел» участок от Майорска до Зайцево.

Кроме военных событий, Горловку также потрепала непогода. Во вторник под утро, в результате грозы и шквального ветра жители некоторых жилмассивов и поселков остались без электроснабжения. Так, было обесточено 13 трансформаторных подстанций в Калининском районе и 5 — в Центрально-Городском районе. В общей сложности без света остались более тысячи абонентов частного сектора.

Возвращаясь к боевым действиям в понедельник отметим, что они по-прежнему продолжаются в пригородах Донецка, под Докучаевском, на мариупольском направлении, а на Луганщине — восточнее Золотого.