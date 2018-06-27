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ЧМ-2018: судья и Хорватия вывели Аргентину в 1/8 финала

Среда, 27 июня, 2018

Итоги тринадцатого игрового дня.

В группе С, уже оформившие выход в плей-офф, Франция и Дания расписали между собой скучную нулевую ничью — 0:0, которая обоих устраивала. К слову, это первая игра на турнире, завершившаяся без голов.

А вот сборная Перу порадовала болельщиков двумя забитыми мячами (Каррильо, Герреро) в ворота Австралии. Соперник, кстати, тоже создал немало опасных моментов, но перуанцы в этот вечер не только успешно атаковали, но и самоотверженно оборонялись.

Итоговая таблица группы С:

Франция — 7

Дания — 5

Перу — 3

Австралия -1

В группе D судьбоносное значение имели оба матча (они, кстати, закончились с одинаковым счетом 2:1), поэтому и игра смотрелась, и голы забивались на любой вкус.  Аргентину в первом тайме против Нигерии вперед вывел Месси, наконец-то отличившийся на чемпионате, но вскоре после перерыва Мозес с пенальти счет сравнял. Главным же героем стал аргентинец Рохо, который на 86-й минуте принес своей команде такую нужную победу. Мог повлиять на счет арбитр из Турции, но на 75-й минуте не решился назначить еще один одиннадцатиметровый в ворота южноамериканцев после того, как мяч попал в локоть Рохо. Может быть это и вдохновило защитника «Манчестер Юнайтед» в дальнейшем пойти в атаку.

Тем не менее эта победа могла оказаться ничего не значащим выигрышем, если бы не Хорватия, которая в параллельном матче встречалась с Исландией. Команды также выдали яркую игру, несмотря на то, что хорваты досрочно заняли первое место в группе и их тренер на этот раз дал отдохнуть нескольким лидерам. Только победа была нужна исландцам, но вперед шли хорваты и островитянам оставалось лишь уповать на острые контрвыпады и порой лишь чудом мяч не залетал в сетку.

Все голы были забиты после перерыва. Сначала отличился Бадель, затем Сигурдссон с пенальти сравнял счет, а решающий гол на последней минуте матча провел Перишич и именно его гол не только отправил домой Исландию, но и вывел в 1/8 финала Аргентину.

Итоговая таблица группы D:

Хорватия — 9

Аргентина — 4

Нигерия — 3

Исландия — 1

Таким образом, в следующей стадии чемпионата мира аргентинцы сыграют с французами, а Хорватия поборется за выход в четвертьфинал с Данией.

Сегодня состоятся еще четыре решающих поединка:

в группе E Бразилия сразится с Сербией, а Швейцария — с Коста-Рикой,

в группе F Швецию ждет сложная игра с Мексикой, а Германия будет завоевывать путевку в 1/8 финала во встрече с Южной Кореей.



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