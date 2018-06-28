Госдолг Украины уменьшился на 790 млн. долларов

По состоянию на конец мая государственный долг Украины уменьшился на 790 млн. долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

«В течение мая 2018 г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 27,97 млрд., в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,79 млрд. долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение размера госдолга связано с осуществлением платежей «по погашению государственного и гарантированного государством долга в соответствии с кредитными соглашениями и за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим».

На конец мая текущего года госдолг составлял 1993 млрд. грн. или 76,26 млрд. долларов.

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