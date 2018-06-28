Из детского увлечения – в дело жизни: как переселенка из Горловки открыла садовый центр в Александровке

В рамках проекта «Близький Схід» корреспонденты «112 Украина» продолжают рассказывать истории жителей Донбасса, которые меняют к лучшему себя, свое окружение и пространство вокруг.

Переселенка из Горловки Нина Радченко с началом войны вынуждена была покинуть город и вместе с мужем оставить успешный бизнес. Супруги переехали в село Александровку, недалеко от Святогорска.

В Горловке Нина в 2011 году основала ландшафтную студию, за три года вместе с мужем создала свою фирму по озеленению, планировали расширяться, но планы разрушила война.

Женщину звали на работу в Киев, Харьков, Львов, Санкт-Петербург и Берлин. Однако они с мужем решили остаться в небольшом селе и основать собственный садовый центр. Подались на грант.

«Благодаря гранту у нас есть теплица, работающая весь год. Было закуплено котельное оборудование и каркас для теплицы», — говорит Нина.

На теплицы, оборудование и зарплату двум работникам получили 240 тыс. грн. Еще почти столько же вложили из собственных сбережений.

Садоводству женщина научилась сама, из книг и видеокурсов. Клиенты центра — преимущественно дачники и жители курортного Святогорска, где рядом много пансионатов и баз отдыха.

В теплицах и в открытом грунте — более 10 тыс. комнатных и садовых растений. Ухаживать за зеленым хозяйством супругам помогают двое рабочих. Занимается Нина и ландшафтным дизайном. На этом дворе выращивает самшиты.

Весной Нина ездила в Голландию — перенимать опыт лучших цветоводов Европы.

«Я увидела, как здесь цветут 6 млн тюльпанов, и подумала: а почему бы нам не сделать собственную мини-версию парка Кёкенхоф», — говорит она.

Сейчас все деньги супруги вкладывают в расширение угодий и покупку новых растений. По словам Нины, в планах сделать садовый центр международного образца.

Женщина мечтает, чтобы ее центр посещало много людей, а также мечтает о красивом доме и большой семье в Александровке.

По словам супругов, они хотят сделать свой бизнес успешным прежде всего для того, чтобы передать его детям, чтобы они не начинали все с нуля.

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