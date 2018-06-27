Об этом заявил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

«…Поступило обращение по нормализации водоснабжения. Я считаю, ситуация с водой в Горловке близка к катастрофической. Однако, очень серьезно помогает МККК (Международный комитет Красного Креста — ред.), нами получены 2 сильных насоса, с помощью которых стабилизируем север Никитовки. Сегодняшний вопрос по воде попытаемся решить путем переподключения и новой врезки», — рассказал он во время приема граждан.

Отмечается, что местными жителями поднимался также вопрос о благоустройстве одного из бомбоубежищ в Калининском районе, о нехватке аптек на окраинах города.

«В городе такая политика, что все бизнесмены, учитывая военное время, несут социальную нагрузку. Если человек держит аптеку в центре города, то должен содержать аптеку и в прифронтовом поселке, таком, как Гольмовский, Озеряновка», — подчеркнул Приходько.