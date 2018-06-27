Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Вторник исключением не стал — бои в окрестностях города продолжаются.

С самого утра неспокойно было на западе, затем в соцсетях сообщали о «тренировках на полигоне», а более активные боевые действия начались после полудня и до ночи стрелять уже практически не прекращали.

Местные жители рассказали, что после 13 час. было достаточно громко на западе и юго-западе, причем, по их мнению, это были исходящие и «гупало» как-то странно. В следующий раз (около 16 час.) горожане в соцсетях сообщили о звуках, похожих на «огонь из РСЗО».

Уже вечером, по-прежнему неспокойно было на юго-западе, также активизировались столкновения на севере (Зайцево, Гольмовский, Доломитное). Чуть позднее очень громко было на светлодарском направлении, где применялась тяжелая артиллерия и бронетехника.

Ночью в соцсетях снова писали, что «сквозь ветер слышны пуски чего-то реактивного». Продолжали стрелять и после полуночи.

26-го июня не стихали бои под Донецком (Ясиноватая/Авдеевка, Марьинка и Пески), под огнем остаются окрестности Докучаевска. На мариупольском направлении на линии фронта также не спадало напряжение, а на Луганщине вчера наиболее громко было от Новотошковского до Кадиевки (Стаханов).