ЧМ-2018: немцы сенсационно не вышли из группы

Итоги четырнадцатого игрового дня.

Главной неожиданностью, конечно же, стало поражение действующих чемпионов мира – Германии, которые сенсационно уступили сборной Южной Кореи — 0:2, после которого они опустились на последнее место в турнирной таблице. Впрочем, по игре немцы, наверное, и не заслужили выход из группы. Да, они владели мячом и атаковали больше соперника, но делали это как-то не спеша, размеренно, словно досрочно вышли в 1/8 финала или были уверены, что если не в этой, то в следующей массированной атаке обязательно забьют. Время шло, а мяч в сетку ворот не влетал, мало того, корейцы опасно огрызались, а к середине второго тайма начали активнее переходить к атаке.

По истечении основного времени счет открыт так и не был, а судья добавил шесть минут. Именно они стали роковыми для Германии — на 92-й минуте забил Ёнгвон, как показалось, из положения «вне игры». Судья посмотрел видеоповтор и гол засчитал. В оставшееся время бундестим пропустил еще раз — Нойер покинул ворота и бросился в атаку, но потерял мяч и дальнюю передачу использовал Хынмин, катнувший мяч в пустые ворота.

0:2 — Германия впервые в истории не вышла из группового турнира чемпионата мира!

Мексика после двух побед несколько неожиданно проиграла шведам с крупным счетом. Во втором тайме действия скандинавов за 25 минут трижды (!) огорчили Очоа. Первый мяч провел Аугустинссон, затем пенальти реализовал Гранквист, а итоговый счет установил мексиканец Альварес, на которого записали автогол. Разгром мог привести к тому, что Мексика останется за бортом плей-офф, но, тут им здорово помогли футболисты Южной Кореи.

Итоговая таблица группы F:

Швеция — 6

Мексика — 6

Южная Корея — 3

Германия — 3

В группе Е Бразилия без проблем разобралась с Сербией — 2:0 (Паульино, Тьяго Силва), а Швейцария и Коста-Рика сыграли в ничью — 2:2, причем футболистам из Центральной Америки удалось дважды отыграться (Джемайли, Дрмич — Уостон, Руис Б.).

Итоговая таблица группы Е:

Бразилия — 6

Швейцария — 5

Сербия — 3

Коста-Рика — 1

Таким образом, в 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой, а Швейцария встретится со Швецией.

Сегодня состоятся последние четыре поединка групповой стадии турнира: в группе G не знающие поражения Англия и Бельгия в очной встрече распределят 1 и 2 место в турнирной таблице, а Панама и Тунис попробуют завоевать свои первые очки. В группе Н все немного запутанней — шансы на выход в плей-офф имеют три команды и лишь Польша туда уже не попадет ни при каких обстоятельствах. С ней сыграет Япония, а в другом матче встретятся Сенегал и Колумбия.