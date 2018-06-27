«Шахтер» начал сборы с победы

В первом контрольном поединке горняки встречались с вице-чемпионом Дании «Брондбю».

Как сообщили в пресс-службе чемпиона Украины, после нескольких дней втягивающих тренировок Паулу Фонсека дал возможность проявить себя всем (за исключением травмированных), сыграв два тайма разными составами.

В первом тайме на поле вышли Кудрик, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Степаненко, Коваленко, Болбат, Нем, Зубков и Мораес. Соперники продемонстрировали открытый футбол и создали немало опасных моментов, но счет открыт не был.

В перерыве оба наставника полностью сменили составы, и во втором тайме реализация команды уже не подводила. В составе «Шахтера» вторую сорокапятиминутку играли Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Додо, Патрик, Пихаленок, Фернандо (Зубков, 90), Дентиньо, Марлос, Тотовицкий.

Первыми забили датчане (Фискер), на что дебютант дончан Фернандо ответил быстрым «дублем». Третий гол за «Шахтер» провел Тотовицкий, а итоговый счет установил Френдруп — 3:2.

Следующий контрольный поединок состоится 30 июня с ЦСКА (София).