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Фронтовая Горловка: вечером было неспокойно, сегодня с утра гремит тяжелое

Четверг, 28 июня, 2018

 По словам местных жителей в среду, 27-го июня, боевые действия активизировались к вечеру.

Во второй половине дня периодически «шумела» сторона Зайцево, а после 20 час. на западе/юго-западе стали слышны перестрелки, а чуть позднее — гранатометы и минометы. Ближе к 22 час. начали стрелять из тяжелого на западе/северо-западе, а также на севере/северо-востоке. Как утверждали очевидцы, были слышны как исходящие, так и прилеты за городской чертой.

Такая ситуация с небольшими перерывами сохранялась, как минимум, до часа ночи. Но и потом затишье долгим не получилось — уже в 4 час.  в районе Зайцево снова возобновились стрелковые бои и минометные обстрелы. После восьми утра стрелковое и тяжелое вооружение применялось также на западе и северо-западе, а спустя час появились сообщения о том, что идет бой и на юго-западе…

27-го июня в пригороде Торецка один из боеприпасов прилетел во двор частного дома, два человека получили осколочные ранения. Как сообщили в полиции, пострадали мужчина 1951 г. р. и женщина 1958 г. р., которых пришлось госпитализировать. Кроме того, в среду в результате два дома получили повреждения в Докучаевске и один — в Киевском районе Донецка. Неспокойно было под Авдеевкой и Марьинкой. Активная фаза противостояния продолжается на мариупольском и луганском направлениях.



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