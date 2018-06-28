В Минске договорились о новом режиме тишины с 1-го июля

В столице Беларуси состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы, по итогам которой достигнуты договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.

Во время переговоров стороны в очередной раз подтвердили приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня в Донбассе и договорились о новом «режиме тишины» с 1 июля.

«В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1-го июля 2018-го года; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей», - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Огонь должен быть прекращен по всей линии фронта длиной 426 километров на два летних месяца.

По мнению украинской стороны, чтобы перемирие заработало, необходимо полное выполнение целого блока Минских соглашений.

«Речь идет о постоянном мониторинге СММ ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, о возвращении незаконных вооруженных формирований к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, об обеспечении мониторинга и верификации регионов вблизи н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где не должно быть тяжелого вооружения и военной техники, об отводе тяжелого вооружения», — написала Олифер.

В рамках минских переговоров обсуждался также вопрос освобождения заложников. Представители Украины заявили о готовности к компромиссам ради освобождения украинских граждан.