ЧМ-2018: определились все участники 1/8 финала

Итоги пятнадцатого игрового дня.

Вчера на турнире состоялись заключительные четыре поединка группового этапа.

В группе G Бельгия и Англия сыграли полурезервными составами. Сильнее оказалась скамейка запасных у бельгийцев — 1:0. Единственный гол на 50-й минуте провел Янузай. Тунис хоть и пропустил первым (Мерья — автогол), сумел одержать волевую победу над Панамой — 2:1. Бен-Юссеф сравнял счет на 51-й минуте, а через 15 минут отличился Хазри.

Итоговая таблица группы G:

Бельгия — 9

Англия — 6

Тунис -3

Панама — 0

В группе H наконец-то показали характер поляки. Судьбу поединка решил гол Беднарека, однако оставил его команду на последней строчке турнирной таблицы. Колумбия также одержала минимальную победу, обыграв Сенегал. Пропустив гол, африканцы бросились отыгрываться, но спасти матч не смогли.

Таким образом, при абсолютно одинаковых показателях Япония обошла Сенегал по новому правилу — благодаря меньшему количеству желтых карточек.

Итоговая таблица группы H:

Колумбия — 4

Япония — 4

Сенегал — 4

Польша — 3

Сегодня на турнире матчей не запланировано, а уже завтра стартует серия плей-офф:

30 июня

Франция — Аргентина

Уругвай – Португалия

1 июля

Испания — Россия

Хорватия – Дания

2 июля

Бразилия — Мексика

Бельгия — Япония

3 июля

Швеция — Швейцария

Колумбия — Англия