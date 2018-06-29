Фронтовая Горловка: весь день «шумели» западные окраины

В окрестностях города продолжаются ожесточенные боестолкновения.

С самого утра в четверг тяжелое гремело на западных и северных окраинах, но наиболее интенсивно стреляли в районе шахты им.Гагарина. Жители Торецка с пяти утра сообщали о мощных прилетах и подозревали, что «прилетает на Южном». В соцсетях горловчане также писали как о прилетах, так и об исходящих.

«С шахты Гагарина лупит арта, минометы и АГС»; «Работают САУ, долбят ДаШКи»; «Достаточно серьезное что-то у нас происходит. И долго уже, и все тяжелее. Ну и ближе все. Уже и погреб пора бы приоткрыть на всякий случай», — комментировали происходящее жители Горловки и Новгородского.

Не стихло здесь и после полудня. В сводках стороны также сообщили о боях на этом направлении. В штабе ООС сообщили, что отражая нападение со стороны Горловки погибли двое военнослужащих. В «ДНР» заявили обратное, обвинив украинскую сторону в атаке.

Уже вечером неспокойно было также на юго- и северо-западе, на севере и северо-востоке. Ближе к полуночи активнее всего боевые действия велись на юго-западе, в районе Зайцево и на светлодарском направлении.

Кроме того, в четверг не стихали бои под Донецком (от Ясиноватой и Авдеевки до аэропорта, под Марьинкой), на луганском направлении (Новотошковское) и на востоке Мариуполя.