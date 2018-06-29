Под Иловайском взорван памятник «ДНР»

«Памятный знак «За оборону Иловайска» получил значительные повреждения в результате взрыва», = заявили в «ДНР».

По предварительным данным, взрыв произошел 27-го июня в 22:40. В результате верхняя часть конструкции разрушена полностью, основание повреждено. Части памятника разбросаны в радиусе 50 метров.

На месте происшествия фрагментов взрывных устройств и веществ не обнаружено.

«Проводится проверка, направленная на установление лиц, причастных к случившемуся. Ведется отработка территории обслуживания на предмет выявления ДРГ», — заявили в «ДНР».

Кроме того, накануне на въезде в Иловайск была взорвана стела.

«Сегодня утром (27-го июня) украинские диверсанты подорвали стелу, которая стоит на въезде в Иловайск. По нашим данным, взрыв должен был произойти в момент движения гумконвоя РФ», — говорится в сообщении самопровозглашенной республики.