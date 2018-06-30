Фронтовая Горловка: вечером мощно гремели запад и север

В пятницу активная фаза боевых действий началась ближе к сумеркам.

Около 20 час. возобновились бои в стороне шахты им.Гагарина, где применялось в том числе тяжелое вооружение. Спустя час-полтора в соцсетях местные жители рассказали о том, что мощно загрохотало и светлодарское направление. В дальнейшем, горожане продолжали слышать серьезные «бахи», как минимум, до полуночи, после чего тревожных сообщений не поступало.

Кроме того, по словам очевидцев, в районе Горловки и Дебальцево в течение дня фиксировались передвижения бронетехники «ДНР» (танки, САУ, РСЗО БМ-21 «Град»).

Неспокойной остается обстановка под Донецком, Докучаевском, восточнее Мариуполя и на Луганщине.