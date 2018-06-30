ЧМ-2018: сегодня начинаются матчи 1/8 финала

После того, как в группах определились все участники серии плей-офф, команды получили отдых и уже сегодня болельщиков снова ждет большой футбол.

Первыми сыграют Франция и Аргентина. Французы не имели особых проблем в группе, а вот выступление аргентинцев многие эксперты назвали чуть ли не позорным и фаворитами их точно не считают. Матч начнется в 17 час. Прямая трансляция запланирована на канале «Интер».

В 21 час. встретятся схожие по стилю сборные Уругвая и Португалии. Здесь все зависит от того, пойдет ли игра у лидера европейцев — Криштиана Роналду. Тем временем, букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом этого поединка будет ничья. Посмотреть матч можно будет также на «Интере».