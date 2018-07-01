После подорожания: на какой отметке остановились цены на топливо

На АЗС в Горловке проведен очередной мониторинг цен на топливо.

А-92 теперь продается по цене от 51 до 55,50 руб., А-95 — 52-57 руб., дизельное топливо — от 50 до 55 руб.

Что касается газа, то в Горловке метан по-прежнему реализуется по неизменной цене — от 20 до 21 руб., а вот пропан также стал несколько дороже — 26-27 руб.

Тем временем, Захарченко заявил, что топливный кризис в «ДНР» минул и потребовал «проверить объективность цен на коммерческих заправках». По его мнению, цена на них сейчас может быть выше «республиканских» на сумму до семи рублей, т.е. более чем на 10 %.