Фронтовая Горловка: «С перемирием»

Вчера вечером боевые действия в окрестностях города снова обострились.

Местные жители начали сообщать о боях в районе Горловки после 19 час. По их словам, в это время очень громко было на западе, северо-западе. К 20 час. стали интенсивно стрелять и на севере. Ближе к 22 час. крупнокалиберное вооружение, а позднее и минометы, были слышны на юго-западе.

Уже сегодня утром с четырех утра снова завязался бой на севере.

«С перемирием!», — «поздравили» друг друга горловчане в соцсетях.

Как сообщалось ранее, с 1-го июля вступило в силу очередное перемирие.

30-го июня продолжались бои под Марьинкой и Красногоровкой, Ясиноватой и Авдеевкой, на мариупольском направлении и в районе Новотошковского на Луганщине. Сегодня с утра также зафиксированы нарушения «хлебного» перемирия под Докучаевском и Новотроицким.