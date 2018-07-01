ЧМ-2018: Месси и Роналду едут домой

Итоги шестнадцатого игрового дня — в 1/8 финала состоялись два матча.

В первом из них, где сошлись Аргентина и Франция было забито сразу семь (!) голов. Преимущество в игре было на стороне европейцев, а «мотором» команды стал Мбаппе. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Гризманн, затем сам отличился «дублем», еще один гол на счету Павара. Отметим, что аргентинцы в ходе игры не сдавались и после первого пропущенного мяча даже сумели ненадолго выйти вперед (Ди Мария, Меркадо), а на 93-й минуте итоговый счет установил Агуэро — 3:4.

Во втором матче игрового дня сыграли Уругвай и Португалия. Здесь игра в исполнении обеих сборных выдалась не менее фантастической. Сильнее оказались латиноамериканцы. Как ни старались действующие чемпионы Европы, которые больше владели мячом, да и атаковали чаще, но забить они смогли на один мяч меньше латиноамериканцев.

Уругвай повел в счете уже на 7-й минуте — Кавани буквально вколотил мяч головой после навеса Суареса. После перерыва португальцы отыгрались (Пепе), но пропустили разящую контратаку, которую завершил все тот же Кавани — 2:1.

Месси и Криштиану Роналду едут домой, не добравшись даже до четвертьфинала чемпионата мира, в котором уже известна первая пара — Уругвай — Франция.

Сегодня определятся еще два участника 1/4 финала. Сначала сразятся Испания и Россия (в 17 час.), а потом Хорватия и Дания (в 21 час.). Оба матча покажет телеканал «Интер».