 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ЧМ-2018: Месси и Роналду едут домой

Воскресенье, 1 июля, 2018

Итоги шестнадцатого игрового дня — в 1/8 финала состоялись два матча.

В первом из них, где сошлись Аргентина и Франция было забито сразу семь (!) голов. Преимущество в игре было на стороне европейцев, а «мотором» команды стал Мбаппе. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Гризманн, затем сам отличился «дублем», еще один гол на счету Павара. Отметим, что аргентинцы в ходе игры не сдавались и после первого пропущенного мяча даже сумели ненадолго выйти вперед (Ди Мария, Меркадо), а на 93-й минуте итоговый счет установил Агуэро — 3:4.

Во втором матче игрового дня сыграли Уругвай и Португалия. Здесь игра в исполнении обеих сборных выдалась не менее фантастической. Сильнее оказались латиноамериканцы. Как ни старались действующие чемпионы Европы, которые больше владели мячом, да и атаковали чаще, но забить они смогли на один мяч меньше латиноамериканцев.

Уругвай повел в счете уже на 7-й минуте — Кавани буквально вколотил мяч головой после навеса Суареса. После перерыва португальцы отыгрались (Пепе), но пропустили разящую контратаку, которую завершил все тот же Кавани — 2:1.

Месси и Криштиану Роналду едут домой, не добравшись даже до четвертьфинала чемпионата мира, в котором уже известна первая пара — Уругвай — Франция.

Сегодня определятся еще два участника 1/4 финала. Сначала сразятся Испания и Россия (в 17 час.), а потом Хорватия и Дания (в 21 час.). Оба матча покажет телеканал «Интер».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования