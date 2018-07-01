В «ДНР» на газораспределительной станции прогремел взрыв

Он произошел вчера вечером на газораспределительной станции в Новоазовском районе.

«Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа», — говорится в сообщении представителя самопровозглашенной республики.

Не исключили в «ДНР» диверсию и по традиции заявили, что к взрыву «могут быть причастны украинские диверсанты».

По некоторым данным, без газа остались несколько тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.