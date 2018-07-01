На блокпосту у Авдеевки военные помогли задержать убийцу

На одном из блокпостов вблизи Авдеевки, военнослужащие помогли задержать мужчину подозреваемого в совершении убийства. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Как стало известно военнослужащим — утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили личность, совершившую преступление. Фотопортрет подозреваемого был передан и на блокпосты.

«Мы получили информацию от Нацполиции. Впоследствии, личность очень похожая по приметам указанным в ориентировке появилась у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города», — рассказал лейтенант Дмитрий Куцуляк.

Военные сообщили представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого.

Выяснилось, что задержанный не проживал в Авдеевке и если бы ему удалось покинуть пределы города то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов по его розыску.

Украинская правда