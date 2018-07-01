Рост пенсий и новый этап медреформы: чего еще ждать украинцам в июле

Со 2-го июля в стране начнется вступительная кампания.

Середина лета принесет с собой много изменения – так, в Украине снова пересчитают пенсии, повысят прожиточный минимум и цены на проезд в столице. Сайт «Сегодня» рассказывает, чего ждать украинцам в июле.

Вырастет прожиточный минимум и пенсии

Одно из главных изменений – это повышение прожиточного минимума, которое было заложено в государственный бюджет на этот год. Так, если сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет 1700 грн, то уже с 1 июля он вырастет до 1777 грн, а для лиц, которые утратили трудоспособность, прожиточный минимум вырастет с 1373 грн до 1435 грн. К слову, это повлияет и на размер пенсий.

Вице-премьер-министр Павел Розенко недавно заявлял, что из-за повышения прожиточного минимума пенсии вырастут примерно для 1 млн украинцев. Так, минимальная пенсия с 1373 грн поднимется до 1435 грн. Также повышение пенсии коснется тех украинцев, у которых есть статус почетного донора, т.к. у них есть 10% надбавка к пенсии, которая с 1 июля будет составлять 177,7 грн., вместо 170 грн.

Следующее повышение запланировано на декабрь, тогда прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 1853 грн, а для нетрудоспособных – до 1497 грн.

Суммы в чеках можно будет округлять

Скоро в Украине перестанут выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, поэтому в Национальном банке уже с 1 июля разрешат округлять суммы в чеках. Правда, так можно будет поступать только в том случае, если копеек нет ни у продавца, ни у покупателя.

Округление будет происходить следующим образом:

если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0;

если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется по такому же принципу только в большую сторону.

Начнется вступительная кампания

Со 2 июля в Украине начнется вступительная кампания. Именно в этот день можно будет начинать регистрироваться в электронных кабинетах.

С 12 июля появится возможность подавать заявления для вступления в украинские вузы, а уже 1 августа будут оглашены рейтинговые списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

Больницы и врачи будут работать по-новому

С 1 июля медучреждениям и докторам начнут платить по-новому – но не всем. 149 медицинских учреждений в стране начнут сотрудничать с Национальной службой здоровья Украины и получать финансирование по новой схеме. Врачи именно этих больниц первыми получат деньги от государства за пациентов, которые подписали с ними декларации.

Для медструктур, которые пока не перешли на новые условия финансирования, все по-прежнему — платят зарплаты по штатному расписанию, но они будут меньше, чем у тех врачей, кто работает по-новому.

Если вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, попасть на прием с 1 июля будет не так-то просто. Так, для посещения узкопрофильного специалиста предварительно нужно будет получить направление от семейного врача – терапевта, поэтому в Министерстве здравоохранения советуют поторопиться с заключением договоров.

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

Уже с середины июля в Киеве проезд в общественном транспорте подорожает в два раза. Сейчас цена билета в трамвае, троллейбусе, автобусе и на столичном фуникулере составляет 4 грн, в метро – 5 грн.

С 14 июля разовый проезд во всех перечисленных видах транспорта обойдется уже в 8 грн.

Погода будет переменчивой

Начало июля, судя по прогнозам синоптиков, будет прохладным и дождливым. В первых числах месяца ожидается существенное похолодание, которое продлится несколько дней. Правда, жара вернется достаточно быстро и продлится где-то до 20-х чисел июля, после чего температура воздуха опустится до 4 градусов тепла. Также в этот период прогнозируют кратковременные, небольшие дожди и несущественное понижение температуры.

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