Фронтовая Горловка: затишье, а не перемирие

Стреляли меньше обычного, но бои все же продолжаются.



Воскресным ранним утром под минометный обстрел попало Зайцево. На ул.Маресьева разбито нежилое здание, повреждены хозпостройки по соседству, досталось и приусадебным участкам. А уже вечером местные жители услышали бои на Светлодарской дуге, которые продолжались несколько часов. Стреляли достаточно интенсивно.

Пришлось понервничать в первый день перемирия и жителям Докучаевска и близлежащих населенных пунктов, которые также сообщали о продолжающихся боевых действиях.

Неспокойно было 1-го июля на мариупольском и луганском направлениях.