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ЧМ-2018: Россия выбила из турнира Испанию

Понедельник, 2 июля, 2018

Итоги семнадцатого игрового дня — еще одним фаворитом меньше.

Для испанцев ничего не предвещало беды и уже на 12-й минуте они повели в счете (автогол записали на Игнашевича), продолжая, в дальнейшем, владеть преимуществом в игре. Однако, отличиться удалось России — Дзюба реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Пике.

После перерыва хозяева турнира ушли в еще более глухую оборону и Испании редко удавалось доставить мяч на ударную позицию — 1:1. В дополнительное время на поле мало что изменилось и подопечные Черчесова таки дотянули до серии пенальти. Как оказалось, не напрасно -  Акинфеев дважды переиграл сначала Коке, а потом и Аспаса, в то время как самый высокооплачиваемый в мире вратарь Де Хеа свою команду выручить не смог. Россия выходит в четвертьфинал!

В матче Хорватия — Дания соперники умудрились обменяться голами уже в первой пятиминутке (Йоргенсен — Манджукич), но, несмотря на такой бодрый старт, больше голов зрители не увидели. В дополнительное время победу могли вырвать хорваты, но Модрич не реализовал одиннадцатиметровый. Таким образом, победитель снова определялся в послематчевой «лотерее». Оба вратаря были в ударе — в очной дуэли Шмайхель оказался сильнее Баделя и Пиварича, однако, Субашич отстоял в «рамке» еще лучше. Он переиграл Эриксена, Шоне и Йоргенсена и вывел Хорватию в 1/4 финала на сборную России.

Сегодня будут разыграны еще две путевки в четвертьфинал. Сначала сразятся Бразилия и Мексика (в 17 час.), а потом сыграют Бельгия и Япония (в 21 час.). Оба матча покажет телеканал «Интер».



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