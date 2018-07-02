В Константиновке подросток пострадал в результате взрыва боеприпаса

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Об инциденте рассказали медики — в местную больницу поступил 16-летний парень, который пострадал от взрыва неизвестного предмета.

Предварительно установлено, что он нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них сдетонировал у него в руках.

Отмечается, что с начала года в регионе из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли уже четыре человека, один из которых — ребенок, еще 14 — травмированы, среди них пять детей.