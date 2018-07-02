Как изменились цены на продукты в Горловке?

Городские власти от «ДНР» рассказали об итогах очередного мониторинга цен на продовольственные товары. За период с 25 по 29 июня были обследованы 29 объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Согласно информации, цены на продукты за последний месяц существенных изменений не претерпели. Цены на картофель составляют от 20 руб. за кг, столько же стоит лук репчатый, выросла стоимость моркови – от 60 руб., свеклы — от 40, огурцы в продаже — от 35, а помидоры — от 50 руб./кг.

Яйца реализуются по цене от 37 рублей за десяток. Стабильна стоимость говядины и свинины на кости (2 сорт) — от 270 и от 190 руб./кг соответственно. Мясо птицы (тушка потрошенная) – от 125 рублей за кг.

Цена масла растительного (рафинированного) – от 57 руб. за литр, сахара-песка — от 35 руб./кг.

В целом, отмечается — дефицита товаров нет.