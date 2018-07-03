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ЧМ-2018: Япония была близка к очередной сенсации

Вторник, 3 июля, 2018

 

Итоги восемнадцатого игрового дня.

Бразилия уверенно переиграла Мексику, хотя забить удалось лишь во втором тайме. Стоит отметить, что в обоих взятиях ворот поучаствовали экс-игроки донецкого «Шахтера». Сначала шикарную передачу Виллиана замкнул Неймар, а под занавес игры его на свидание с вратарем вывел уже Фернандиньо. Нападающий переиграть вратаря не смог, но первым на добивании оказался Фирмино — 2:0.

Сумасшедший матч выдали Япония и Бельгия, где несмотря на тотальное преимущество и шквал атак европейцев в первом тайме, голы забивались только после перерыва. На 47-й минуте японец Харагучи счет открыл, а спустя несколько минут Инуи классным ударом его удвоил. Тем не менее «красные дьяволы» не собирались проигрывать и сумели переломить ход поединка. На 69-й минуте Вертонген сократил отставание, а еще через пять минут счет стал равным (Феллаини). Команды продолжили остро атаковать и казалось, что без овертайма здесь уже не обойдется, но на последних секундах бельгийцам удалась разящая контратака, которую завершил Шадли — 3:2.

Таким образом, в четвертьфинале Бельгия сыграет с пятикратными чемпионами мира — сборной Бразилии.

Сегодня будут разыграны последние две путевки в четвертьфинал. Сначала сразятся Швеция и Швейцария (в 17 час.), а потом сыграют Колумбия и Англия (в 21 час.). Оба матча покажет телеканал «Интер».

 



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