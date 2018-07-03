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Логистический центр на КПВВ в Майорске остановил работу

Вторник, 3 июля, 2018

Гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ «Майорск» временно прекратил свою деятельность. Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Госпогранслужбы Александр Доманский.

По словам Доманского, работа логистического центра была остановлена, потому что Объединенные силы выявили и остановили схему вывоза мелким оптом товаров на неподконтрольную территорию так называемыми челноками.

«Попытки тех людей осуществлять торговлю на крови больше не существует», – подчеркнул он.

Доманский пообещал, что в логистическом центре товарами будут торговать мелкие предприниматели. Для этого, по его словам, был проведен конкурс и разработано положения о работе гуманитарно-логистического центра на ближайшем от Горловки КПВВ.

«Надеюсь, в следующем месяце центр заработает в том формате, как он должен работать. Не для перевозки товаров мелко-оптовыми партиями, а для того, чтобы у людей, проживающих на неподконтрольных территориях, была возможность приобрести товар и привезти себе, чтобы они могли жить», – добавил представитель Объединенных сил.

Он пояснил, что есть определенные нормативы, которые определяют сколько товаров человек может провезти через линию разграничения.

«Пока мы осуществляем это [контроль вывоза] в ручном режиме. Если человек два раза пытается вывезти определенный товар, то это уже является показателем того, что идет попытка мелко-оптовыми предпринимателями вывезти товар на неподконтрольную территорию», – пояснил Доманский и добавил, что это будет урегулировано МинВОТ, которое разрабатывает соответствующий приказ.

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