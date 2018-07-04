Фронтовая Горловка: «хлебное» перемирие слышно каждый день

Во вторник, 3-го июля, в регионе по-прежнему было неспокойно. Не обошли стороной боевые действия и Горловку.

Днем были слышны перестрелки в стороне шахты им.Гагарина, а также Доломитного. Кроме стрелкового на этих направлениях также применялись гранатометы. К вечеру аналогичная ситуация сложилась и на юго-западе — в направлении Верхнеторецкого. Тревожных сообщений о применении тяжелого от горловчан не поступало.

Под Донецком все так же напряженно в районе Авдеевки и Ясиноватой, Красногоровки. Кроме того, фиксировались нарушения «режима тишины» у Новотроицкого и Докучаевска, на мариупольском направлении (Пикузы, Павлополь, Широкино), а на Луганщине - под Крымским.