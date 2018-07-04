 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ЧМ-2018: Англия и Швеция — определились последние участники четвертьфиналов

Среда, 4 июля, 2018

Итоги девятнадцатого игрового дня.

В первом матче между Швецией и Швейцарией все решил единственный гол Форсберга, который швед забил на 66-й минуте. В целом, команды хоть и играли с оглядкой на свои ворота, но запираться не стали, чем порадовали болельщиков. А после забитого мяча швейцарцы, как и положено, бросили все силы в атаку, но тут уже сказалась самоотверженная игра в обороне скандинавов и они выстояли.

Во встрече Англии и Колумбии все было намного веселее. Британцы владели преимуществом, но забить смогли только после перерыва и то — с пенальти (Кейн). В дальнейшем, у колумбийцев по-прежнему не очень получались действия в атаке, да и англичане продолжали контролировать мяч и «сушить» игру. Но когда отступать уже было некуда, южноамериканцы пошли на штурм и на 95-й минуте добились своего — после розыгрыша углового Мина ударом головой отправил мяч в сетку ворот и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время соперники играли осторожнее, но атаковала все же больше Англия, тем не менее счет не изменился. Послематчевая серия пенальти заставила первыми поволноваться британцев — Оспина смог отбить удар Хендерсона, но затем Урибе попал в перекладину, а в 1/4 финала англичан вывел сейв Пикфорд, отразившего удар Бакки. В четвертьфинале Англия сыграет с Швецией.

Теперь восемь сборных сегодня и завтра будут отдыхать и готовиться к 1/4 финала:

6 июля

Уругвай — Франция

Бразилия — Бельгия

7 июля

Швеция — Англия

Россия — Хорватия

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования