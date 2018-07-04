ЧМ-2018: Англия и Швеция — определились последние участники четвертьфиналов

Итоги девятнадцатого игрового дня.

В первом матче между Швецией и Швейцарией все решил единственный гол Форсберга, который швед забил на 66-й минуте. В целом, команды хоть и играли с оглядкой на свои ворота, но запираться не стали, чем порадовали болельщиков. А после забитого мяча швейцарцы, как и положено, бросили все силы в атаку, но тут уже сказалась самоотверженная игра в обороне скандинавов и они выстояли.

Во встрече Англии и Колумбии все было намного веселее. Британцы владели преимуществом, но забить смогли только после перерыва и то — с пенальти (Кейн). В дальнейшем, у колумбийцев по-прежнему не очень получались действия в атаке, да и англичане продолжали контролировать мяч и «сушить» игру. Но когда отступать уже было некуда, южноамериканцы пошли на штурм и на 95-й минуте добились своего — после розыгрыша углового Мина ударом головой отправил мяч в сетку ворот и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время соперники играли осторожнее, но атаковала все же больше Англия, тем не менее счет не изменился. Послематчевая серия пенальти заставила первыми поволноваться британцев — Оспина смог отбить удар Хендерсона, но затем Урибе попал в перекладину, а в 1/4 финала англичан вывел сейв Пикфорд, отразившего удар Бакки. В четвертьфинале Англия сыграет с Швецией.

Теперь восемь сборных сегодня и завтра будут отдыхать и готовиться к 1/4 финала:

6 июля

Уругвай — Франция

Бразилия — Бельгия

7 июля

Швеция — Англия

Россия — Хорватия