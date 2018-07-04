За нарушение комендантского часа в «ДНР» задержали более 400 человек

С 29 июня по 1 июля на подконтрольной самопровозглашенной республике территории проведена очередная операция «Ночной город».

Как заявили в «ДНР» ее проведение необходимо для выявления диверсантов и недопущения фактов правонарушений в ночное время. На самом же деле, в основном задерживаются граждане. нарушившие режим комендантского часа — влот и на этот раз за его несоблюдение были задержаны 443 человека, из которых лишь пятеро подозреваются в совершении преступлений.

В ходе рейда вооруженные формирования «ДНР» проверили 357 увеселительных заведений, составили 111 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде. Также составлено 17 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде.