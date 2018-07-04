В «ДНР» начали выплаты повышенных на 10 % пенсий

Совсем недавно в «ДНР» заявляли о грядущем повышении пенсии и вот новое сообщение — с сегодняшнего дня начата выплата повышенных пенсий.

Как заявила Галина Сагайдакова, председатель «ПФ ДНР», их выплата начата 4-го июля. По ее словам, повышение пенсионных выплат на 10% коснется около 670 тысяч пенсионеров.

Отмечается, что размер минимальной пенсионной выплаты достигнет отметки в 3 194,4 руб.

Ранее сообщалось, что если пенсионер два месяца подряд не получит выплаты, то в «ДНР» их приостанавливают и возобновляют лишь после соответствующего заявления, при этом часть денег можно просто потерять.