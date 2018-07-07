В НБУ назвали страны, откуда украинские заробитчане перечисляют больше всего денег

В течение января-марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой 2,614 млрд. долларов — по официальным и неофициальным каналам.

За весь прошлый год общая сумма составила 9,331 млрд. долларов, сообщает Национальный банк Украины.

Наибольшие поступления происходят из Польши: за весь 2017-й год оттуда поступило 3,116 млрд. долл., а за первый квартал этого года — 865 млн. долл. Россия по поступлениям на втором месте: $1 млрд. 359 млн. в прошлом году и $300 млн. за первый квартал 2018-го года. Из США в прошлом году перечислили $679 млн., а за январь-март этого года — $192 млн.

Большинство денег украинцы перечисляют из стран Евросоюза, где находятся на заработках. Суммы средств оттуда в пять раз больше, чем из стран СНГ: $1 млрд. 640 млн. (ЕС) против $340 млн. долларов (СНГ).

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