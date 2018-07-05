Фронтовая Горловка: окраины продолжают «перемирить»

Бои были слышны на протяжении практически всего дня.

По словам местных жителей, в среду с утра гремело юго-западное направление, но отдаленно, однако, к полудню канонада стала ближе и соответственно громче. Кроме того, чуть позже «шумно» было на западе.

Затем наступило затишье, которое продолжалось почти до 20 час. Крупнокалиберное вооружение, а также гранатометы активно применялись на западе/северо-западе и севере Горловки. Ближе к 22 час. прогремел мощный взрыв, который услышали как в центре города, так и в других, более отдаленных жилмассивах. Что произошло неизвестно до сих пор, но горловчане пришли к выводу, что вероятнее всего это запуск ЗРК…

Продолжалась фиксация нарушений и на других участках линии разграничения. По-прежнему неспокойно в районе Ясиноватой и Авдеевки, под Докучаевском и Мариуполем.