Фронтовая Горловка: в городе шмон, на окраинах продолжают нарушать перемирие

Активные боевые действия в четверг велись вечером и ночью.

Днем также спокойно не было — на западе города периодически стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но больше горловчан волновала глобальная облава на горловских дорогах. Тотальная проверка документов была организована вооруженными формированиями «ДНР» сразу на нескольких улицах, из-за чего на них возникли заторы. Некоторые жители, перемещающиеся по городу по коротким маршрутам, отмечали, что попали под проверку патрулями несколько раз. По их словам, это происходило чуть ли не на каждом перекрестке. Самые распространенные версии происходящего, которые мы нашли в соцсетях, — поиск диверсантов или розыск дезертиров.

Тем временем, боевые действия возобновились вечером. После 19 час. стрелковое было слышно на северо-западе, а ближе к 20 час. в стороне шахты им.Гагарина «работала» БМП. В это же время также на западе прогремели несколько достаточно мощных «бахов». После 21 час. горожане слышали редкие исходящие, а в дальнейшем, наиболее интенсивные бои фиксировались в стороне Зайцево и Гольмовского, на светлодарском направлении. Неспокойно на северных окраинах было и после полуночи.

О проблемах с передвижением 5-го июля сообщали и жители Докучавска, но здесь были перекрыты дороги на въезд в город. По их словам, некоторые горожане проводили в ожидании до двух часов. А вечером здесь возобновились бои с применением тяжелого, причем, как утверждали очевидцы, они слышали мощные исходящие.

Также сложная обстановка сохраняется под Авдеевкой и Ясиноватой, на Луганщине и восточнее Мариуполя.