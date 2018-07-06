ЧМ-2018: сегодня начинаются матчи 1/4 финала

Сегодня все внимание болельщиков снова будет приковано к чемпионату мира по футболу — после двух дней передышки команды начинают борьбу за путевки в полуфинал.

Первыми сыграют Франция и Уругвай. Напомним, в 1/8 финала французы разобрались с Аргентиной, а уругвайцы — с Португалией. Матч начнется в 17 час. Прямая трансляция запланирована на канале «Интер».

В 21 час. сразятся Бразилия и Бельгия. На предыдущей стадии команды продемонстрировали не менее яркий футбол: пентакампеоны преодолели сопротивление Мексики, а красные дьяволы — Японии. Посмотреть матч можно будет также на «Интере».