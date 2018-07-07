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Суд признал незаконным проверки переселенцев для восстановления пенсий и соцвыплат

Суббота, 7 июля, 2018

Киевский апелляционный админсуд 4 июля поддержал позицию Окружного админсуда, который отменил нормативные акты Кабмина о проверках переселенцев для получения пенсий и социальных выплат. Решение апелляционного суда вступило в законную силу. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Правозащитники требовали отмены постановления КМУ от 8 июня 2016 № 365, п. П. 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденного Постановлением КМУ от 8 июня 2016 № 365 и абзац 10 п. 1 Постановления КМУ «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» № 637 от 5 ноября 2014 года.

В июне 2016 года Кабмин принял ряд нормативных актов, которые делают невозможным получение как пенсий для ВПО-пенсионеров, так и материальной помощи, если гражданин не прошел проверки, отмечают в союзе.

Представители органов социальной защиты или других органов власти или учреждений посещали места проживания переселенцев, чтобы через акт засвидетельствовать факт проживания человека по зарегистрированному месту пребывания. В случае отсутствия переселенца по месту регистрации, он лишался права на выплаты.

Правозащитники заявляли, что действия Кабмина делают невозможным передвижение переселенцев.

12 октября 2016 ПАСЕ своей резолюцией призвала украинские власти упростить, насколько это возможно, повседневную жизнь жителей неподконтрольных территорий и переселенцев из этих районов за счет сокращения административных процедур в отношении доступа к выплате пенсий и социальной помощи.

В апреле 2018 председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря заявил, что макрофинансовая помощь Украине от Европейского Союза будет зависеть в том числе и от принятия законопроекта о выплате пенсий переселенцам и жителям неконтролируемых территорий.

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