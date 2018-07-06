В поисках счастья на Ивана Купала: Традиции и обычаи праздника

Один из самых таинственных и магических праздников, доставшийся нам от наших предков. Рассказываем, чем интересен Ивана Купала.

Купания, прыжки через костер, гадания и поиск цветущего папоротника. Основные атрибуты Ивана Купала, отмечаемого в ночь с 6 на 7 июля, пожалуй, известны каждому, но сам праздник далеко не ограничивается лишь этим.

Ивана Купала с легкостью можно называть древним праздником. Спустя много лет он остается все таким же популярным и одним из наиболее неординарных дней, к тому же, известным своими оригинальными традициями и обрядами. О них, а также в целом о празднике расскажем детальнее.

Когда празднуют Ивана Купала?

Мы не зря начинаем именно с этого вопроса, поскольку он остается одним из наиболее частых, а путаницы в дальнейшем стоит избегать.

Есть две даты Ивана Купала. По старому стилю его праздновали (и, кстати, многие все еще продолжают праздновать) во время летнего солнцестояния (20-22 июня). Этот период был временем празднования еще у язычников.

С момента появления в Украине и прочих странах, празднующих Ивана Купала, христианства дата поменялась. По новому стилю теперь это ночь с 6 на 7 июля. Таким образом, Ивана Купала совпадает с одним из известнейших православных праздников – Рождеством Иоанна Предтечи.

Предположительно, Ивана Купала произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния.

Откуда вообще название Ивана Купала?

Стоит сразу уточнить: дохристианское название праздника до сих пор неизвестно. Само же название Иван Купала имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель (в переводе с греческого — погружатель, купатель).

Другие названия: Иванов день, Купала, Колосок, Ярилин день, Кокуй, Иван-травник, Сонцекрес, Купайло, Купалле, Іван Калдунски.

Чего нельзя делать на Ивана Купала?

Считается, что на Ивана Купала просыпается разного рода нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому в эту ночь нельзя спать.

Кроме того, в этот период не принято ничего отдавать, продавать и занимать, иначе семья может обеднеть.

Какие обряды и поверья связаны с Ивана Купала?

Ключевые символы Ивана Купала – вода, огонь и травы.

Обязательный атрибут номер один – купание на восходе солнца. Считается, что таким образом человек проходит своеобразную процедуру очищения – смывает с себя заболевания и укрепляет иммунитет. Купание происходило в различных местах: кто-то очищался в реках, кто-то готовил для этого баню.

Потом наступала очередь огня. На возвышенностях или у рек разжигались костры. Иногда огонь добывался древним способом – трением дерева о дерево. Костры разжигали поздним вечером и зачастую жгли до самого утра.

Что интересно, в селах к костру должны были выйти все женщины села. Та, которая не появилась, попадала под подозрение в ведьмовстве.

Вокруг костров водили хороводы, но наиболее известное его предназначение в другом.

Через костер прыгали: как в одиночку парни и девушки, так и пары, которые держались за руки. Считалось, что если молодые люди преодолевали костер, не отпуская рук друг друга, значит, им суждено быть вместе. Если руки размыкались, то это означало, что пара скоро расстанется.

Когда молодежь заканчивала свои гулянья с кострами, старшее поколение проводило свою домашнюю скотину между купальскими кострами, для того чтобы их не постигла смерть и болезнь.

Еще одним важным атрибутом праздника были и остаются гадания.

Девушки гадали на суженого – плели венки из 12 разных видов растений, после чего пускали их по воде.

Если венок потонет, девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега – свадьба уже близко.

Кроме того, в этот день принято собирать цветы для гадания – богатки. Найдя цветок, девушка клала его под подушку. Если бутон распустился – замужество скоро, если завял, то придется подождать.

В ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы, которые, согласно поверьям, в этот период насыщались особенной силой.

К примеру, сорванный в купальную ночь цветок иван-да-марья необходимо было вложить во все углы своей избы. Считалось, что вор никогда не залезет, так как будет слышать голоса в доме.

Ну и, конечно, официально стартовала охота за папоротником.

Найди его, если сможешь

Существует поверье, согласно которому только один раз в году, в ночь на Ивана Купала, цветет папоротник.

Мифический, несуществующий в природе цветок якобы даст тому, кто найдет и сорвет его, особенные силы и возможности.

В частности, обладатель цветка становится прозорливым, получает возможность понимать язык животных, видеть все клады, становиться невидимым, принимать любое обличье, а также открывать замки сокровищниц, лишь приложив к ним цветок.

В целом, вот такой он праздник Ивана Купала. Особенный и оригинальный.

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