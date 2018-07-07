Фронтовая Горловка: бои продолжаются

Наиболее интенсивно стреляли вечером.

Еще в светлое время суток, а точнее после обеда, завязался бой в стороне шахты им.Гагарина и чуть дальше (Южное, Новгородское) завязался бой. Вскоре он стих, но к вечеру возобновился и не прекращался уже практически до полуночи. Активно применялись гранатометы и крупнокалиберное вооружение.

Кроме того, неспокойно было в районе Зайцево, на светлодарском плацдарме, а ближе к ночи и на юго-западе.

Наиболее активно боевые действия велись в пятницу на мариупольском направлении. Также фиксировались нарушения под Новотроицким и Докучаевском, Ясиноватой, Авдеевкой и аэропортом, в районе Крымского на Луганщине.